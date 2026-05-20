【Digital Pinball: Last Gladiators】 2026年 発売予定 価格：未定 ビサイドは、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC用デジタルピンボール「Digital Pinball: Last Gladiators」を2026年に発売する。価格は未定。 本作は1995年にカゼ (KAZe Co.,Ltd.) より発売されたデジタルピンボールゲーム。伝説的な作品とも呼ばれる作品で、シンプルなゲームな