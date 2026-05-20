元ＡＫＢ４８のメンバーでタレントの大家志津香が２０日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。人生初のトライアスロン挑戦を５日後に控えた思いをつづった。これまでフルマラソンなどに挑戦してきた大家は、初のトライアスロン挑戦に向け禁酒を続けてきたといい「４月１日から始めた禁酒も残り５日で終わる。初トライアスロンの日が来るということだ」と投稿。続けて「知り合いの方に誘われて何も分からないまま場面でエント