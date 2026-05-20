ベッツがホストを務める番組「On Base with Mookie Betts」米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は今季、投手としては防御率0.82と好調も、打者としては52打席ノーアーチの時期があった。そんな状況に周囲から「ショウヘイどうした？」と不安な声が上がったという。同僚のムーキー・ベッツ内野手がその声に反応した。ベッツは米スポーツメディア「ブリーチャー・リポート」公式YouTubeで公開されている、自身がホストを務める