【モデルプレス＝2026/05/20】Aぇ! groupの冠番組「Aぇ! groupのQ＆Aぇ!」（フジテレビ／24時15分〜）の公式X（旧Twitter）が20日に更新された。メンバーが女装をしてプリクラを撮影する様子を公開した。【写真】STARTO関西イケメン4人「クオリティ高すぎる」女装姿でプリクラ撮影◆Aぇ! groupメンバー、女装姿でプリクラ撮影公式Xでは、正門良規が「カワラボ系メイク」、末澤誠也が「白ギャルメイク」 、小島健 が「スワイメイク