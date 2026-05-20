【モデルプレス＝2026/05/20】YouTuberのかの／カノックスターが5月19日、自身のYouTubeチャンネルを更新。弟の一人暮らし部屋のルームツアーを公開し、話題を呼んでいる。【写真】29歳登録者数200万人超YouTuber「イケメンすぎる」24歳弟顔出し◆カノックスター、弟の自宅へ突撃ルームツアーカノックスターは、妻と子どもの3人で、24歳になる弟の人生初めての一人暮らしの家へサプライズ突撃し、ルームツアーをする様子を公開した