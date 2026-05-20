今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された猫ちゃんのちょっぴり困った、でもたまらなくかわいい出来事です。投稿を見てみると、青い背景の小型撮影スタジオの中に、すっかり収まっている猫さんの姿が。どうやら本来撮影したかったのはグッズだったようですが、主役の座を奪うように猫さんが入り込んでしまったみたいです。 投稿はXで32.8万件以上表示され、4,400件を超えるいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注