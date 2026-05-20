ふらりと現れた1匹の野良猫。先住猫たちとの交流から始まるその後の展開に、多くの注目が集まっています。話題の動画の再生回数は102万回を超え「みんにゃで仲良く楽しく暮らせるといいね」「素敵な家族に出会えて良かったね」「先住猫ちゃんが皆優しい過ぎる」といったコメントが集まっています。 【動画：毎日庭にやってくる野良猫を保護→1匹の先住猫を好きになって…心温まる『素敵な物語』】 庭に現れた野良猫 Instag