街を歩くたび、短めのヘアスタイルが気になる時期になりました。夏を前にイメチェンしたい大人女性は「プチウルフヘア」に挑戦して、爽やかに決めてみては？ "プチ"というだけあって、ウルフヘアよりもクールに決まりすぎず、女性らしい柔らかさを醸し出せるのが魅力です。 定番ボブからのイメチェンで軽やかに ウルフといえば襟足が細くクールな印象。そこまで大胆にカットせずとも、肩につく程度のシンプ