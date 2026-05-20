猫が体調不良を察知すると言われる理由4つ 猫は、見た目以上に飼い主の変化をよく見ています。人からすると小さな違いでも、猫にとっては気になるサインになっていることがあります。 まずは、体調不良に気づくと言われる主な理由を見ていきましょう。 1.においの変化を感じ取る 体調が悪いときは、ホルモンや体内の状態が変化し、体臭や呼気が普段と少し変わることがあります。猫は嗅覚が鋭いため、そうした