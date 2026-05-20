家にある紙やお菓子の空箱を使って、思いつくままに何かを作るのが好きな年長の息子。ある日、穴のあいた靴下をきっかけに、思いもよらない発想に出会いました。今回は、筆者の体験した出来事をご紹介します。 後回しにしていた靴下 ある日、洗濯物をたたんでいると、夫の靴下に穴があいているのを見つけました。 「ああ、またか……」 頻繁に穴があくため、その都度新しいものに替えるのも気が引けます。とはいえ、