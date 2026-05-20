大リーグのロサンゼルス・ドジャースの3塁コーチの「判断」を巡り、複数の韓国メディアが批判した。「ドジャースコーチの判断ミス」 ドジャースは2026年5月19日（日本時間）、サンディエゴ・パドレスと対戦し、0−1で敗れた。 試合は、初回にフェルナンド・タティスJr.選手（27）が、ドジャース先発山本由伸投手（27）からソロ本塁打を放ち、パドレスが先制した。 両先発の好投で、パドレス1点リードのまま進み、結局ドジャースは