神戸空港（神戸市中央区）第2ターミナルビルの国際線エリアに21日、新たなラウンジがオープンする。空港を運営する関西エアポートがこのほど発表した。神戸発祥のチェック柄「神戸タータン」や海をイメージした内装、地元の食材を使ったメニューの提供など、神戸らしさを全面に打ち出した空間となる。神戸空港第2ターミナルビルラウンジの入口ラウンジは、第2ターミナルビルの国際線待合エリア内に新設される。名称は「Lounge