NEC佐野航大が去就と代表落選に言及したオランダ1部NECナイメヘンは現地時間5月17日のゴーアヘッド・イーグルス戦でリーグ戦の全日程を終えた。MF佐野航大は去就について「これが（NECで）最後の試合になるかどうかは分からない」と話したという。佐野は今季を3位で終えてUEFAチャンピオンズリーグ（CL）予選への出場権を獲得する躍進を遂げたチームの中心としてプレーした。すでに冬の移籍市場でイングランド・プレミアリーグ