U-17日本は準決勝ウズベキスタンに勝利サウジアラビアで開催されているAFC U-17アジアカップ（アジア杯）の準決勝が5月19日に行われ、日本代表は前回王者のウズベキスタン代表と対戦して1-1の末にPK戦で3-2で勝利して決勝進出を果たした。試合終盤まで1点ビハインドだった日本だが、後半アディショナルタイム（AT）7分にDFエゼモクェ・チメヅェ海が劇的な同点ゴールを決めて敗退の危機から救った。前半28分にPKから失点して1点