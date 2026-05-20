B3プレーオフ決勝 第2戦あなぶきアリーナ香川19日 プロバスケットボールB3香川ファイブアローズは19日、プレーオフ決勝第2戦で立川と対戦しました。 （ファンは―）「きょうは絶対勝ってくれると思う。圧勝してほしい「きのうの悔しい思いをぶつけてほしい」「ファイブアローズ頑張れ！」 18日の第1戦で立川に敗れて後がないファイブアローズ。第1クオー