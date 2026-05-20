岡山市役所 岡山市は2026年7月12日に開催する「地域活性化スペシャリスト講演会」の参加者を募集しています。「地域活性化ビジネス」に関心を持つ人材の起業を支援するのが目的です。 岡山市北区御津地区でカフェ・菓子工房（omoや545）を運営する「FLCdesign」の仲田早苗さん、西大寺地区でクラフトビールやピザを提供する店舗(五福工房)を経営する「KKM 川崎」の川崎一平さんが、地域活性化ビジネスのリアルや可