新しい防災気象情報の変更点をPR(高松・瓦町駅) 5月29日に新しい防災気象情報の提供が始まります。 高松地方気象台の職員6人が20日、ことでん瓦町駅の利用者にチラシやティッシュを配り変更点を説明しました。 今回の変更で、危険な場所からの避難が必要な「レベル4」相当の情報が新たに「危険警報」として発表されます。 警報や注意報にはそれぞれ「警戒レベル」が付き、避難判断の目安としてよりわかりやすく