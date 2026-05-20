PUFFY（撮影＝三浦憲治） PUFFYが、デビューからちょうど30周年記念日となる5月13日に、東京・LINE CUBE SHIBUYAでワンマンライブ『One Night “Birthday” Carnival』を開催。その公演の模様をお届けする。 1996年5月13日に「アジアの純真」でデビューしたPUFFYが、ちょうど30周年を迎えた同日、LINE CUBE SHIBUYAで記念ライブを行った。超満員の会場が暗転すると、「それが私の生きる道」のリミックス・ヴァ