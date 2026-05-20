今日20日(水)も関東地方は晴れて、最高気温30℃以上の真夏日が続出となるでしょう。ただ、天気はゆっくり下り坂。今夜は広く雨となり、明日21日(木)は本降りとなるでしょう。東京都心の最高気温は、今日20日(水)30℃→明日21日(木)22℃、北風で体感はグッとヒンヤリ感じられそうです。日々の気温差にご注意下さい。関東は午前10時台から30℃超えの所も今日20日(水)も関東は晴れて、強い日差しと南風で気温がグングン上がっています