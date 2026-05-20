パク・ユチョン パク・ユチョンが19日、年末の東京国際フォーラムホールA公演とニューアルバムのリリースを発表した。19日、ツアーファイナルをZepp Hanedaで締め括ったパク・ユチョン。7月1日にリリースされるミニアルバム「Yesterday,I,Tomorrow」はユチョン作詞・作曲の２曲とダンスナンバー３曲を収録。リリースイベントも予定されており詳細は追って発表される。また12月17日には自身最大のキャパシティとなる