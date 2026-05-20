20日午前11時46分頃、沖縄本島近海を震源とするマグニチュード5.9の地震が発生し、鹿児島県で最大震度5強を観測しました。この地震による津波の心配はありません。地震の概要20日午前11時46分頃、鹿児島県で最大震度5強を観測する地震が発生しました。震源地は沖縄本島近海(北緯27.5度、東経128.6度)で、震源の深さは約50km、地震の規模(マグニチュード)は5.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。震度3以上が観