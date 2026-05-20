19日午後に起きた三重県津市美杉町の山火事は鎮火しておらず、20日朝からヘリによる放水も再開されています。消防や警察によりますと、19日午後3時20分ごろ、津市美杉町下多気の山林で発生した火事は、ケガ人や民家への被害は確認されていませんが、20日5時半の時点でおよそ10ヘクタールが燃えました。発生から20時間以上が経過しても鎮火には至っておらず、20日朝から自衛隊も加わってヘリコプターによる放水が