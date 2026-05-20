AppleのパーソナルAIである「Apple Intelligence」を活用し、Appleがアクセシビリティ機能として提供している「VoiceOver」「拡大鏡」「音声コントロール」「アクセシビリティリーダー」などに、新機能が追加されると発表されました。Apple unveils new accessibility features, and updates with Apple Intelligence - Applehttps://www.apple.com/newsroom/2026/05/apple-unveils-new-accessibility-features-and-updates-with-a