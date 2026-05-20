俳優のアン・ヒョソプ、イ・ミンホ、BLACKPINKのジスら、韓国を代表する超豪華キャストが集結した映画『全知的な読者の視点から』が、きょう20日より動画配信サービス「Hulu」で、レンタル最速独占配信が開始された。【写真】『徹子の部屋』でアン・ヒョソプの素顔に迫る同作は、韓国のweb小説サイト「Munpia（ムンピア）」で爆発的人気を博し、「NAVER WEBTOON」での漫画化を機に世界的な社会現象を巻き起こした壮大な異世界