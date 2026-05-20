様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から「モンチッチ」デザインの吸水速乾タオルキャップとヘアターバンが登場。ピンク、パープル、イエローの3色展開で、お風呂上がりを快適にサポートしてくれるグッズです☆ スケーター「モンチッチCOLORS」吸水速乾タオルキャップ／ヘアターバン 販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の量