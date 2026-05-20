見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第8週「夕映え」（第38回）が20日に放送され、千佳子（仲間由紀恵）がりん（見上）に心境を吐露。態度の変化も描かれると、ネット上には「ちょっと心開いた？」「通じ合った」「デレる日が近そう」といった声が相次いだ。【写真】明日の『風、薫る』藤原季節演じる寛太が再登場！帝都医科大学付属病院で実習を続ける