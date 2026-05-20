顧客満足度調査を実施する株式会社oricon MEは、5月1日発表の「2026年 海外旅行保険ランキング」と併せ、その利用実態データを発表。調査は、同ランキングの2026年調査対象者1,177人に、適用した補償内容や治療費、補償割合などについて聞いている。海外旅行時に適用した補償内容（複数回答）海外旅行保険利用実態データ（オリコン顧客満足度調査）1．海外旅行時に適用した補償内容、「携行品損害」が単独最多も「病気」「ケガ