人気ゲーム『刀剣乱舞ONLINE』を原案とする『能 狂言 刀剣乱舞』が、7月28日より国立能楽堂で上演されることが決定した。日本の伝統芸能である能・狂言と『刀剣乱舞』の世界観を融合させた新たな舞台作品として上演され、刀剣男士髭切・膝丸が登場する。【画像】独特な絵のタッチ！萩尾望都ら描き下ろし『刀剣男士』ビジュアル公開されたスペシャルコラボイラストは、少女漫画界を代表する巨匠・萩尾望都氏に刀剣男士髭切・膝