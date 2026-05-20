記事ポイントライフシミュレーションRPG『Starsand Island』のパッケージ版が2026年8月20日に発売予定PS5・Nintendo Switch 2の2機種に対応、希望小売価格は7,018円（税込）予約特典として限定乗り物「光速・スピアリング」が入手可能 Game Source Entertainment（GSE）が取り扱うライフシミュレーションRPG『Starsand Island（スターサンド・アイランド）』のパッケージ版が、2026年5月20日より予約受付を開始します。発売は