☆阪神―中日（１８：００・甲子園）阪神＝茨木、中日＝マラー阪神の佐藤は１９日の中日戦で３打数３安打（３打点）と自身今季８度目の猛打賞（３安打以上）。２４年に並び、自身最多となった。２０日の中日戦で９度目をマークすると自身のシーズン最多を更新する。佐藤の今季の猛打賞は月・日相手安打４・４広島４７ヤクルト４１２中日３２１ＤｅＮＡ３３０ヤクルト