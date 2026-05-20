堂本光一と井上芳雄がホストを務めるアリーナツアー『New HISTORY COMING ARENA LIVE -The Imperial Theatre Symphony-』スペシャルゲストが決定した。東京ガーデンシアター公演に市村正親、東京国際フォーラムホールA公演には伊礼彼方、札幌・北海きたえーる公演には氷川きよし。神戸・GLION ARENA KOBE公演は城田優、小倉・北九州メッセ公演は吉原光夫が参加する。【写真】さわやか！スペシャルキャストに決定したスーツ姿の城