ヤクルト、阪神の２強ムードだったセ・リーグが混沌としてきた。要因は巨人の快進撃。５月１０日の中日戦から１９日のヤクルト戦まで、阿部監督就任後最長タイとなる７連勝を飾り、一気に上位に迫ってきた。５月９日に首位ヤクルトから５・５ゲーム差の４位だった巨人は、わずか１０日間で一気に１・５ゲーム差まで急接近。現在は１位ヤクルトから１差で２位阪神、さらに０・５差で巨人が続く。短期間で３強に様変わりした格好