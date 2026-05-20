記事ポイント中高生が実在する企業の課題に取り組む探究学習プログラム「コーポレートアクセス」の2026年度が始動しますスタートから22年目を迎え、住友商事を含む12社が参画します2026年6月1日、参画企業の担当者が集うキックオフミーティングが都内で開催されます 中高生が実在する企業のミッションに向き合い、仲間と協働しながら提案を形にする探究学習プログラム「コーポレートアクセス」の2026年度が始動します。スター