◆大相撲▽夏場所１１日目（２０日、両国国技館）西序二段３７枚目・翔盛（中村）が、西序二段５０枚目・瑞天龍（境川）をすくい投げで下して、無傷の６連勝とした。「先場所の序ノ口ではできなかったことがある。前回は悔いが残ったので、悔いが残らないようにやりたい」と語った。翔盛は大分・中津東高を経て、１月の初場所で初土俵、春場所は序ノ口で６勝を挙げて優勝決定ともえ戦まで進んだ。場所前は新弟子らが相撲の基