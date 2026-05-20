9人組グループ・Snow Manの阿部亮平が20日、都内で行われた『ベンチャーサポートアンバサダー就任記者発表会』に登壇した。アンバサダー就任を記念した特大名刺に驚きの表情を見せた。【写真】笑顔でお手振り！スーツ姿で爽やかに登場した阿部亮平阿部はこの日、日本最大級の士業グループであるベンチャーサポートグループ（全国61拠点）の中核を担うベンチャーサポート税理士法人の「ベンチャーサポートアンバサダー」に就任