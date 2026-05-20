アイドルグループ・日向坂46の藤嶌果歩（19）が、20日発売の『週刊少年マガジン』25号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場している。【別カット】透明感抜群！ハッピーオーラあふれる藤嶌果歩最新シングル「Kind of love」でセンターを務める藤嶌が久々にソロで登場。白いベランダ、緑がまぶしい庭、そしてキラキラ輝く海辺。そこにたたずむ藤嶌の笑顔がまぶしすぎるグラビアとなっている。同号の巻頭カラー漫画は『黒岩メ