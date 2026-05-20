兵庫県たつの市の住宅で血を流して死亡しているのが見つかった母親と娘について、母親のほうに比較的多くの刺し傷があったことが分かりました。中継です。遺体が見つかった、たつの市の住宅の前です。午前10時ごろから警察による鑑識作業が始まり、物々しい雰囲気に包まれています。近隣住民「昔から住んでる人が多いから。みんな顔見知りやから、入ってくる車もだいたい分かる」きのう午前10時半ごろ、たつの市の住宅で、この家に