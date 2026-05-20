お笑いコンビ・たくろうのきむらバンドが、19日放送のテレビ朝日系『ロンドンハーツ』（毎週火曜後11：15）に出演し、実母を紹介した。【動画】M-1王者たくろう・きむらバンド、母に感謝を伝える様子今回は「お母さん言いたい事があって東京まで来ました」企画を放送。人気芸人の息子に「本音が言いたい!!」という母たちが上京し、これまで面と向かって言えなかった本音や痛烈ダメ出しなどを行った。番組公式Xでは、「『い