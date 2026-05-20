ソファの下の隙間に入り込んだボールを、犬が必死に取ろうと奮闘する姿が話題を集めている。【映像】ソファ下で奮闘するコーギー（実際の様子）投稿したのは、コーギーのこまちちゃん（6歳）の飼い主（@komachiaya_）。こまちちゃんが、ソファの下に入り込んだボールを取ろうと奮闘する姿を撮影し、Xに投稿した。必死に前脚を動かす表情は真剣そのものだ。飼い主によると、この動きは「ボールだけじゃなく、いろんなものにや