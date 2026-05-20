3児の母でモデル・滝沢眞規子（47）が19日、自身のインスタグラムを更新。次女の高校卒業式で訪れたイギリスで、家族時間を満喫する仲むつまじい夫婦2ショットを公開した。【写真】「ハリーポッターの世界みたい」イギリスでサイクリングを楽しむ滝沢眞規子の夫婦2ショット※13枚目滝沢は「London」とつづり、次女の留学先イギリスでのひとときを捉えた写真を複数枚公開。ロンドンの象徴的な美しい街並みと、そこを走る真っ