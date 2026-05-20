中国の習近平国家主席は北京を訪問しているロシアのプーチン大統領とまもなく首脳会談を行います。先週の米中首脳会談を受け、イラン情勢やウクライナ情勢についても議論される見通しです。プーチン大統領はこのあと、人民大会堂前での歓迎式典に参加し、その後、習近平国家主席との首脳会談に臨む予定です。プーチン大統領は日本時間のきょう未明、北京の空港に到着し、中国の王毅外相らに出迎えられました。ロシアプーチン大統