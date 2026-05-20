◇MLB パドレス-ドジャース(日本時間20日、ペトコ・パーク)ドジャースの大谷翔平選手が、3回の第2打席で四球を選び出塁。その後3度のけん制で厳しいマークにあいました。2-2の3回、先頭打者として打席を迎えると、グリフィン・キャニング投手の初球のカーブを見送り1ストライク。その後は4球連続冷静に見極め、四球を選びました。第1打席のツーベースヒットに続き、2打席連続出塁です。すると、キャニング投手が今季6盗塁を記録す