気象庁によりますと、20日午前11時46分ごろ、奄美・沖縄地方で震度5強を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。気象庁によりますと、午前11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源とする地震がありました。この地震で鹿児島県の与論町で震度5強、知名町で震度5弱を観測しています。また、天城町、和泊町で震度4を観測したほか、鹿児島県や沖縄県の広い範囲で震度3を観測しています。地震の規模を示すマグニチ