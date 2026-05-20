『鬼滅の刃』のスペシャルイベント『鬼滅の刃×ユネッサン 箱根温泉譚 〜藤の花の休息〜』が、7月18日〜10月4日にかけて開催されることが決定した。また、イベント開催を記念して、箱根小涌園を満喫するキャラクター5人のufotable描き下ろしイラストが公開されると、ネット上で話題になっている。【画像】色気ヤバい！濡れ髪の胡蝶しのぶ＆栗花落カナヲ公開された新ビジュアル同イベントは、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第