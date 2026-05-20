元モーニング娘。のタレント辻希美（38）が、19日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。息子が生まれる前の衝撃的な出来事を明かした。番組は「男の子ママの悩み」の特集で、辻と、内田恭子、高城亜樹、hitomiがゲスト出演。シソンヌ長谷川忍も参加した。長女（18）長男（15）二男（13）三男（7）二女（0）の5人を育てる辻は、「真ん中が3人、男なのでヤバイですね」と切り出すと、「私、ア