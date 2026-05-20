２０日午前１１時４６分頃、沖縄本島近海付近を震源とする地震があり、鹿児島県与論町で震度５強を観測した。震源の深さは約５０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは５・９と推定される。県警によると、正午現在で被害の情報はないという。同町立那間小の井手拓一校長は「縦揺れを感じ、児童には机の下に入るように指示をした。特に混乱もなく落ち着いた様子だった。学校の被害も特にない。今後の対応は状況をみながら判断