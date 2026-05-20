気象庁によりますと、九州地方で最大震度5強の地震がありました。津波の心配はありません。【映像】震度5強を観測した奄美市の様子午前11時46分頃、鹿児島県奄美南部で最大震度5強を観測する地震がありました。震源は沖縄本島近海で、深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.9と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度5強を観測したのは鹿児島県奄美南部、震度3を観測したのは奄美北部、沖