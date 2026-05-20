アメリカのトランプ大統領が、「くら寿司」のアメリカ子会社の株式を少なくとも1億6000万円分取得していたことがわかりました。アメリカ政府によりますと、トランプ氏は今年1月から3月までの間に「くら寿司USA」の株式を取得していて、取得額は100万ドル＝およそ1億6000万円から500万ドル＝およそ8億円の範囲でした。トランプ氏はほかにも半導体大手「エヌビディア」、航空機大手「ボーイング」、IT大手「オラクル」など幅広い株式