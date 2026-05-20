18日、厚生労働省は従業員の心理的負荷を調べるストレスチェックについて2028年4月から全事業所で義務化する方針を明らかにした。 これまで50名以上の従業員が在籍している事業所では年1回のストレスチェックが実施されてきたが、改正労働安全衛生法が25年5月に成立したことを受け、、28年4月からは人数に関係なく全ての従業員がストレスチェックを受けることになるという。 ストレスチェックとは、事前に調査票を配布し、場合