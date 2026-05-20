元自民党衆院議員で実業家の杉村太蔵氏は20日、テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜午前10時40分）に生出演。19日に韓国・安東で韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領と会談した際のは高市早苗首相のある行動を指摘し、「韓国でも評価されているのではないか」と述べた。高市首相が、ともに並べて置かれていた韓国の国旗（太極旗）と日本国旗に頭を下げる様子は、韓国メディアでも報じられている。杉村氏は、